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Факти / Надзвичайні події

Біля Золотого-4 вантажівка підірвалася на міні – загинув військовий

У районі населеного пункту Золоте-4 підірвався на міні вантажний автомобіль ГАЗ-66 одного з підрозділів Об’єднаних сил.

Біля Золотого-4 вантажівка підірвалася на міні – загинув військовий

Військова вантажівка ГАЗ-66, яка здійснювала заходи логістичного забезпечення, поблизу Золотого-4 наїхала на невідомий вибуховий пристрій.

Стався вибух, внаслідок якого загинув один військовий, ще один отримав тяжкі поранення.

Попередньо – це була протитанкова міна ТМ-62.

Читайте: Повне перемир’я 1 січня: відомі нові точки розведення сил на Донбасі

Нагадаємо, 4 січня двоє військових ЗСУ отримали поранення внаслідок підриву на невстановленому вибухову пристрої.

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