Напоїв пивом і погрожував: на Одещині педофіл зґвалтував 14-річну дівчину

В Окнянському районі Одеської області 24-річний чоловік напоїв 14-річну дівчину пивом і зґвалтував її.

Повідомлення про зґвалтування неповнолітньої співробітники поліції отримали від старшої сестри 14-річної постраждалої.

Дитина розповіла, що була в гостях у 24-річного односельця, який пригостив її пивом.

Згодом чоловік почав погрожувати дівчині фізичною розправою і зґвалтував її.

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Правоохоронці внесли відомості про подію, яка сталася в Окнянському районі Одеської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 152 КК України (Зґвалтування).

Чоловіка, який вже притягувався до відповідальності за подібні злочини, затримали. Йому оголосили підозру.

Жертву зґвалтування оглянули лікарі, з місця події вилучили речові докази. Триває розслідування.

За вчинення зазначеного злочину передбачене покарання у вигляді 7-12 років позбавлення волі.

До слова, у Києві заарештували 60-річного чоловіка, який підозрюється у тому, що напоїв 18-річну дівчину і зґвалтував її.