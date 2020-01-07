В Ірані 40 людей загинули під час прощання з Сулеймані

Під час церемонії прощання з генералом Касемом Сулеймані в Ірані утворилася тиснява, у результаті якої загинули більше 40 осіб.

На прощання з генералом Касем Сулеймані в іранському місті Керман приїхали сотні тисяч людей.

Через це на церемонії прощання з Сулеймані утворилася тиснява, в результаті якої загинули більше 40 осіб.

– На жаль, через тисняву і масове скупчення учасників похоронної процесії у Кермані декілька людей загинули, постраждалі доставлені у медичні центри, – повідомили у швидкій допомозі Ірану.

За попередніми даними, постраждали приблизно 200 осіб.

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Крім того, 7 січня, у багатьох містах Ірану проходять масові акції в пам’ять про генерала, і протести проти дій США.

Вища рада нацбезпеки Ірану вже представила 13 варіантів відповідей Сполученим Штатам на вбивство Сулеймані.

Факти ICTV також писали про те, що Меджліс Ірану проголосував за законопроект про визнання Пентагону та армії США “терористичними організаціями”.