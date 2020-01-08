У мережу потрапило фото чоловіка, який зустрічав у Борисполі свою дружину, яка мала б прилетіти на Boeing 737 МАУ, який розбився у Тегерані (Іран).

Чоловік дізнався про катастрофу літака Тегеран – Київ, на якому мала прилетіти його дружина, від журналістки, яка говорила поруч в прямому ефірі.

При цьому на табло в цей час світилося, що рейс Boeing 737 МАУ знаходиться в дорозі.

– Він мав прилетіти о 8.00, і я бачив цього хлопця. Мене самого мандраж взяв, дуже шкода, – пишуть очевидці в соцмережах.

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Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Джерело: dtp.kiev.ua