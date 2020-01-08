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Чекав дружину в Борисполі: чоловік від журналістки дізнався про катастрофу літака МАУ

У мережу потрапило фото чоловіка, який зустрічав у Борисполі свою дружину, яка мала б прилетіти на Boeing 737 МАУ, який розбився у Тегерані (Іран).

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані

Чоловік дізнався про катастрофу літака Тегеран – Київ, на якому мала  прилетіти його дружина, від журналістки, яка говорила поруч в прямому ефірі.

При цьому на табло в цей час світилося, що рейс Boeing 737 МАУ знаходиться в дорозі.

– Він мав прилетіти о 8.00, і я бачив цього хлопця. Мене самого мандраж взяв, дуже шкода, – пишуть очевидці в соцмережах.

Читайте: Списки загиблих у катастрофі Boeing 737 МАУ в Тегерані

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Джерело: dtp.kiev.ua

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