У мережу потрапило фото чоловіка, який зустрічав у Борисполі свою дружину, яка мала б прилетіти на Boeing 737 МАУ, який розбився у Тегерані (Іран).
Чоловік дізнався про катастрофу літака Тегеран – Київ, на якому мала прилетіти його дружина, від журналістки, яка говорила поруч в прямому ефірі.
При цьому на табло в цей час світилося, що рейс Boeing 737 МАУ знаходиться в дорозі.
– Він мав прилетіти о 8.00, і я бачив цього хлопця. Мене самого мандраж взяв, дуже шкода, – пишуть очевидці в соцмережах.
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Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.
Джерело: dtp.kiev.ua