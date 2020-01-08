Згідно з міжнародними правилами, до групи з розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані має увійти країна, де сталася катастрофа і країна, оператор якої виконував рейс літака.

Розслідування авіакатастрофи літака в Ірані мають проводити згідно з міжнародними правилами.

Вони диктують, що розслідування авіакатастрофи має взяти на себе країна, в якій відбулася така подія. В цьому випадку нею стане Іран, адже падіння літака відбулося через кілька хвилин після вильоту з Тегерану.

Також до слідчої групи має увійти Україна, оскільки її компанія була оператором зазначеного рейсу.

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Крім того, участь у розслідуванні мають взяти Сполучені Штати, як країна-представник компанії Boeing, яка розробила літак. Проте наразі важко сказати, чи допустять США до слідчої групи.

Зазначена група має надати попередній звіт щодо катастрофи літака МАУ в Ірані протягом 30 днів. Проте часто цей термін продовжують.

Нагадаємо, літак компанії МАУ розбився неподалік Тегерану 8 січня через кілька хвилин після зльоту з аеропорту.