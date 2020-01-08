PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Катастрофа в Ірані: хто має розслідувати падіння літака МАУ

Згідно з міжнародними правилами, до групи з розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані має увійти країна, де сталася катастрофа і країна, оператор якої виконував рейс літака.

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані

Розслідування авіакатастрофи літака в Ірані мають проводити згідно з міжнародними правилами.

Вони диктують, що розслідування авіакатастрофи має взяти на себе країна, в якій відбулася така подія. В цьому випадку нею стане Іран, адже падіння літака відбулося через кілька хвилин після вильоту з Тегерану.

Також до слідчої групи має увійти Україна, оскільки її компанія була оператором зазначеного рейсу.

Читайте: Продемонструвати характер: кроки України після авіакатастрофи в Ірані

Крім того, участь у розслідуванні мають взяти Сполучені Штати, як країна-представник компанії Boeing, яка розробила літак. Проте наразі важко сказати, чи допустять США до слідчої групи.

Зазначена група має надати попередній звіт щодо катастрофи літака МАУ в Ірані протягом 30 днів. Проте часто цей термін продовжують.

Нагадаємо, літак компанії МАУ розбився неподалік Тегерану 8 січня через кілька хвилин після зльоту з аеропорту.

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Вибух у Boeing-737 МАУ стався у кабіні пілота – авіаексперт Джефрі Томас
До катастрофи літака МАУ застережень щодо польотів над Іраном не було – Украерорух
До катастрофи літака МАУ застережень щодо польотів над Іраном не було – Украерорух
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: США готові запропонувати допомогу Україні
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: США готові запропонувати допомогу Україні
Зі сльозами на очах: у Борисполі покладають квіти загиблому екіпажу МАУ
Зі сльозами на очах: у Борисполі покладають квіти загиблому екіпажу МАУ
Розкидані уламки: місце падіння літака МАУ зняли з висоти
Розкидані уламки: місце падіння літака МАУ зняли з висоти
Авіакатастрофа в Ірані: українець дивом не купив квиток на фатальний рейс
Авіакатастрофа в Ірані: українець дивом не купив квиток на фатальний рейс
Катастрофа літака МАУ в Ірані: спортсмени висловили свої співчуття
Катастрофа літака МАУ в Ірані: спортсмени висловили свої співчуття
Кастрофа літака МАУ Boeing 737 в Тегерані
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: пілоти не могли зв’язатися з диспетчером
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка