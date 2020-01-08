Катастрофу літака МАУ Boeing 737 в Тегерані підтвердили в МЗС

В МЗС України підтвердили, що пасажирський літак авіакомпанії МАУ розбився неподалік аеропорту в Тегерані.

Директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев сказав, посилаючись на інформацію представника авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, що 8 січня після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Тегерані пасажирський літак авіакомпанії МАУ впав неподалік аеропорту.

– Усi пасажири (попередньо, 160 пасажирів та члени екіпажу) загинули. Посольство вживає усіх необхідних заходів. Уточнена інформація щодо загиблих громадян України буде надіслана додатково, – сказв він.

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У Департаменті консульської служби створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії: +38 (044) 23 81 777.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.