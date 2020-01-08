На борту Boeing 737 МАУ в Ірані було 168 пасажирів – МЗС

На борту Boeing-737 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, який розбився 8 січня аеропорту Тегерана (Іран), орієнтовно перебувало 168 пассажирів.

Як повідомили на брифінгу представники МЗС України, на рейс МАУ PS752 Boeing 737 Тегеран-Київ, який розбився майже відразу після вильоту з тегеранського аеропорту, придбали квитки 168 осіб.

Також на борту перебували 9 членів екіпажу – усі вони громадяни України.

– Наразі з’ясовується, скільки українців було на борту, – наголосили в МЗС.

Наразі версія теракту чи ракетної атаки виключається.

Також там підтвердили, що усі пасажири та члени екіпажу загинули.

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Для родичів відкрито гарячу лінію за телефоном: 238 16 57.

Водночас, за даними РНБО, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії МАУ знаходилися 11 українців – двоє пасажирів та дев’ять членів екіпажу.

За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося 2 громадянина України і 9 членів екіпажу – також громадяни України. — Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) January 8, 2020

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України, ніхто не вижив.

Фото: ISNA