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У відсіку шасі літака Air France знайшли труп дитини

У відсіку шасі літака компанії Air France знайшли тіло дитини у віці близько 10 років.

Air France

У літаку Air France, який прилетів в аеропорт імені Шарля де Голля в Париж з Абіджана, знайшли тіло дитини у віці близько 10 років.

Компанія підтвердила, що тіло було знайдено в 6.40 8 січня. У Національній жандармерії повідомили, що дитина була африканського походження.

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– Авіакомпанія висловлює співчуття і оплакує цю трагедію, – йдеться в Twitter Air France.


Поліція Франції почала розслідування.

– Крім людської драми, це свідчить про значні проблеми з безпекою в аеропорту Абіджана, – сказав джерело AFP в службі безпеки Кот-д’івуару.

До речі, 8 січня Air France оголосив, що припиняє виконання рейсів, маршрути яких прокладені через повітряний простір Ірану та Іраку.

Джерело: AFP

Фото: Dreamstime

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