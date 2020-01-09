У Німеччині чоловік підсипав отруту в їжу колег. Один співробітник помер через 4 роки

У Німеччині помер 26-річний чоловік, який чотири роки пробув у комі після того, як його отруїв колега.

На заводі з виробництва арматури ARI Armaturen в місті Шлос-Хольте-Штукенброк в Німеччині 57-річний співробітник Клаус О. підсипав своїм колегам отруту в їжу. Один з них впав у кому і помер через чотири роки.

Один робітник помітив у своїй їжі, яку він приніс з дому, невідомий порошок. Після цього керівництво заводу встановило камери спостереження, які зафіксували, як чоловік підсипав речовину в бутерброд свого колеги. Експертиза знайшла в порошку ацетат свинцю — речовину, яка викликає ураження внутрішніх органів.

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У травні 2018 року його заарештували за звинуваченням у замаху на вбивство, а після засудили до довічного тюремного ув’язнення.

Дії зловмисника призвели до серйозних пошкоджень нирок ще двох співробітників заводу. За даними поліції, чоловік міг отруїти 21 працівника заводу протягом останніх 20 років. Всього Клаус О. пропрацював на підприємстві 38 років.

Нагадаємо, в Євпаторії п’яний лікар підстрелив колегу під час нічного чергування. Лікар вистрілив в упор в груди іншому медику, який привіз пацієнта. Після цього відправився до себе в кабінет пити чай.