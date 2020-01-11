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Факти / Надзвичайні події

ФСБ РФ намагалася завербувати співробітника Укроборонпрому

Конрозвідка СБУ викрила факти вербування представниками ФСБ РФ трьох мешканців Сумської області, серед яких колишній правоохоронець, вчитель та працівник одного з підприємств регіону, яке входить до складу державного концерну Укроборонпром.

У СБУ розповіли, що вербували українців відомі для спецслужби співробітники управління ФСБ РФ в Курській області.

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– Застосовували до українців шантаж і погрози, обіцяли грошову винагороду. За допомогою завербованих агентів ФСБ РФ намагалася отримати актуальні розвідувальні відомості про місця розташування підрозділів регіонального управління СБУ, дислокованих в області військових частин ЗСУ, – розповіли у прес-службі СБУ.

Також ФСБ планувала дізнатися інформацію про завод у Сумській області, який виробляє продукцію для оборонної галузі.
Про факт вербування повідомили самі українці.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії у межах кримінального провадження за ст. 111 (Державна зрада) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що російські спецслужби замовили харків’янину, колишньому нацгвардійцю, вбивство екс-командира розвідпідрозділу батальйону ЗС України.

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