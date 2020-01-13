PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Аварія біля Ocean Plaza – перші фото з ТРЦ і вулиці

13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття.

Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

З ТРЦ Ocean Plaza і Ашана евакуювали всіх людей. П’ятьох довелося винести на руках.

За інформацією ДСНС, одна жінка отримала опіки ніг. Її винесли з будівлі і передали працівникам швидкої.

У Київтеплоенерго уточнили, що пошкодження магістрального трубопроводу сталося на проїжджій частині вулиці Антоновича, 176.

На місце виїхав черговий підрозділ 27-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Фото затопленого ТРЦ Ocean Plaza

Аварія біля Ocean Plaza – перші фото з ТРЦ і вулиці / 8 фотографий

Читайте: Потоп в Ocean Plaza у Києві: транспорт зупинився в заторах (КАРТА)

Нагадаємо, в Києві ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом через прорив тепломережі.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка