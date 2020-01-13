13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття.
Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.
З ТРЦ Ocean Plaza і Ашана евакуювали всіх людей. П’ятьох довелося винести на руках.
За інформацією ДСНС, одна жінка отримала опіки ніг. Її винесли з будівлі і передали працівникам швидкої.
У Київтеплоенерго уточнили, що пошкодження магістрального трубопроводу сталося на проїжджій частині вулиці Антоновича, 176.
На місце виїхав черговий підрозділ 27-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Фото затопленого ТРЦ Ocean Plaza
Аварія біля Ocean Plaza – перші фото з ТРЦ і вулиці / 8 фотографий
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Нагадаємо, в Києві ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом через прорив тепломережі.
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