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Факти / Надзвичайні події

Діставали рятувальники: у Запоріжжі у чоловіка пеніс застряг у гайці

У Запоріжжі молодий чоловік одягнув на свій статевий орган гайку. Внаслідок чого статевий орган розпух і зняти її самостійно чоловік вже не зміг. За допомогою він звернувся до медиків 5-ї міської лікарні.

Однак лікарям не вдалося допомогти чоловікові, тому медики ухвалили рішення про хірургічне втручання. Проте на стадії підготовки до операції, лікарі звернулися за допомогою до рятувальників Кобри.

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За словами заступника керівника Кобри Едуарда Нєхорошева, за допомогою спеціальних інструментів рятувальники спиляли гайку. Весь цей час чоловік перебував під наркозом.

Цікаво, що постраждалий так і не розповів навіщо він одягнув на себе металевий предмет.

Раніше Факти  ICTV писали, що в столиці Сербії Белграді хірурги 36-річному чоловікові, що з’явився на світ без обох яєчок, пересадили одне, яке йому пожертвував його брат-близнюк.

Джерело: iz.com.ua

Фото: Dreamstime

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