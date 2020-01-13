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Факти / Надзвичайні події

Перше відео прориву теплотраси на Либідській біля Ocean Plaza

У Києві біля станції метро Либідська прорвало теплотрасу. Вулицю залило гарячою водою, у повітрі – багато пари.

Затопило також торговий центр Ocean Plaza, а на проїжджій частині утворилися великі затори.

Читайте: Потоп в Ocean Plaza у Києві: транспорт зупинився в заторах (КАРТА)

Відео аварії біля ТРЦ Ocean Plaza

Нагадаємо, в Києві ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом через прорив тепломережі.

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