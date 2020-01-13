Прорив тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza: 9 постраждалих, названа причина
Заступник голови Київської міськдержадміністрації Петро Пантелєєв на брифінгу повідомив, що під час пориву тепломережі в Голосіївському районі Києва на вул. Антоновича, 174 легкі опіки отримало 9 осіб.
Також Пантелєєв підкреслив, що люди не залишаться без теплопостачання. Магістраль буде підключена до іншого джерела.
– Аварійною магістраль не вважалася – всі перевірки перед цим вона проходила, – сказав він.
Причиною прориву Пантелєєв назвав гідравлічні випробування.