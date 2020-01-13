Маршрутне таксі, яке провалилося в яму в асфальті, що утворилася через прорив тепломережі в Києві, звільнили з пастки рятувальники ДСНС.
Транспортний засіб витягли на тросі за допомогою пожежної машини. На маршрутці помітних пошкоджень не було, вона залишила територію біля ТРЦ Ocean Plaza своїм ходом.
Рятувальники ДСНС витягнули маршрутку з ями біля Ocean Plaza / 2 фотографии
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Раніше рятувальники ДСНС евакуювали з маршрутного таксі чотирьох пасажирів, а також трьох громадян з тролейбуса, який опинився в паровій завісі.
Як повідомлялося, ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом через прорив тепломережі.
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