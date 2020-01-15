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Факти / Надзвичайні події

Через паління у ліжку: на Київщині загинуло троє людей

Дорослий і двоє дітей загинули під час пожежі на Київщині.

Трагедія сталася у с. Погреби Тетіївського району.

– У приватному житловому будинку внаслідок отруєння продуктами горіння загинуло 3 особи, з них 2 дітей. Попередня причина пожежі – паління у ліжку, – повідомляють у ДСНС.

Читайте: Пожежа під Києвом: на дачі згоріли троє людей

Відзначається, що вогонь знищив матрац, а пожежа самоліквідувалася. Рятувальників не залучали.

Джерело: ДСНС

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