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Факти / Надзвичайні події

На очах у бабусі: у Покровську студентка наклала на себе руки

У Донецькому технічному університеті, який нині знаходиться у Покровську 21-річна студентка Тетяна Гаврик вистрибнула восьмого поверху гуртожитку.

– Я була на дев’ятому поверсі та почула крик бабусі. Я спустилась. Дівчата уже були на сходах, уже знали, що вона впала, – розповіла прибиральниця Валентина.

Перехожі бачили, що дівчина намагається стрибнути та навіть встигли викликати швидку.

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Коли приїхали медики, то дівчина була ще жива, проте лікарям не вдалося врятувати  студентку. Тетяна померла у реанімації.

Тетяна навчалася на четвертому курсі. Її поведінка останнім часом дійсно була дивною. Вона заблокувала всі соціальні мережі та провалила зимову сесію.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві 14-річний підліток випав з 10-го поверху.

Джерело: Надзвичайні новини

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