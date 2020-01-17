Сусід попросив доглянути за квартирантами: на Київщині зарізали чоловіка

У селі Борова Київської області чоловік здав свій будинок заробітчанам і попросив сусіда приглянути за ним.

В один із днів чоловік пішов перевірити квартирантів і не повернувся. Його тіло з чотирма ножовими пораненнями було знайдено в будинку сусіда через добу.

54-річного Василя сусіди описують, як спокійну і порядну людину і не знають, хто і за що міг його вбити.

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Підозрюваного у вбивстві затримали цього ж дня. Ним виявився раніше судимий 37-річний чоловік із Закарпаття. Свою провину у вбивстві заперечує.

Поліція проводить слідчі дії для встановлення причин та обставин злочину. Також правоохоронцям належить дізнатися, де перебувала дружина квартиранта.

Вбити чоловіка міг хто завгодно. За словами сусідів, в селі зараз багато приїжджих і підозрілих людей.

Нагадаємо, у центрі Дніпра заживо згорів чоловік. Інцидент стався 13 січня о 17:00 на площі Героїв Майдану у місті Дніпро.