У Харкові чоловіка застрелили біля під’їзду будинку, введений план Сирена

16 січня біля під’їзду житлового будинку по вулиці Танкопія в Харкові застрелили чоловіка.

Інформація про стрілянину надійшла о 17.35. Поліція ввела план Сирену.

Попередньо встановлено, що невідомий вистрілив кілька разів в чоловіка і втік в напрямку проспекту Петра Григоренка.

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Зловмиснику на вигляд близько 30 років, зріст 175-177 см, спортивної статури. Був одягнений в темну коротку куртку з високим коміром до очей, чорну шапку, можливо, з малюнками білого кольору. Правоохоронці просять усіх, кому відома будь-яка інформація про його особистості терміново повідомити її на гарячу спецлінію 102.

За інформацією місцевого видання, загиблим виявився директор похоронного бюро при міському кладовищі №3.

За фактом відкрито кримінальне провадження за п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Миколаєві обстріляли два трамваї з пасажирами.