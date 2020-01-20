Попросив не палити: пасажири побили провідника потяга Київ-Івано-Франківськ

Вночі 20 січня четверо пасажирів потяга №43 Київ – Івано-Франківськ побили провідника. Чоловіки палили в тамбурі, тому 50-річний провідник зробив їм зауваження.

Пасажирам це не сподобалось і вони накинулись на чоловіка. У результаті нападу провідник отримав забої обличчя.

Начальник потяга за допомогою радіозв’язку викликав поліцію на станцію Львів. Правоохоронці задокументували правопорушення і затримали хуліганів.

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Укрзалізниця після цього випадку нагадала пасажирам про заборону куріння тютюнових виробів у громадських місцях, зокрема у вагонах потягів.

Крім того, Укрзалізниця та Нацполіція ведуть переговори щодо можливої співпраці із забезпечення супроводу частини пасажирських потягів на шляху прямування.

Раніше Факти ICTV писали, що на Вінниччині побили та пограбували листоношу.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця