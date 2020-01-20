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В Україні зафіксували спалах пташиного грипу

У Вінницькій області на підприємстві Хутір було зареєстровано випадок захворювання на грип птиці. Випадок виявили ще 18 січня, після чого головний державний ветеринарний інспектор Вінницької області до з’ясування обставин загибелі птиці та встановлення діагнозу запровадив карантин на 72 години.

Відомо, що в осередку захворювання вживаються заходи щодо локалізації та недопущення поширення пташиного грипу. Ситуація перебуває під контролем головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

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За попередньою інформацією, на приватному підприємстві Хутір станом на 1 січня 2020 року утримувалося близько 98 тис. голів птиці.

Тепер, відповідно до вимог Інструкції з профілактики та ліквідації грипу птиці, зразки біоматеріалу будуть направлені для проведення відповідних досліджень та зберігання в міжнародну референс-лабораторію.

До слова, останній раз спалах пташиного грипу в Україні був зафіксований у 2017 році.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві на третину зросла кількість хворих на грип і ГРВІ.

Джерело: Дежпродспоживслужба

Фото: Dreamstime

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