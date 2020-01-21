Військова контррозвідка СБУ завадила працевлаштуванню на відповідальну посаду до Міноборони кримчанки з російським громадянством та зв’язками з ФСБ РФ.

До анексії Криму жінка кілька років жила за кордоном, а у 2014 році повернулася і отримала паспорт РФ нібито для оформлення нерухомості.

Згодом вона переїхала до Києва, але часто виїздила до Росії та на півострів, де мала контакти з представниками спецслужб країни-агресора.

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Після однієї з таких подорожей кримчанка раптово вирішила працевлаштуватися на одну із керівних посад у підрозділі департаменту держзакупівель Міністерства оборони.

Таким чином жінка могла отримати доступ до секретної інформації в оборонній сфері.

Вона навіть встигла пройти кілька відбіркових етапів, але проведена СБУ перевірка встановила обставини, які несумісні з держслужбою в Міноборони.

Зокрема, вона нібито забула вказати, що має російське громадянство та знайомих з ФСБ.

З нею провели бесіду та попередили про кримінальну відповідальність за держзраду.







Приховала паспорт РФ та зв’язки з ФСБ. Кримчанка хотіла працювати в Міноборони / 2 фотографии

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