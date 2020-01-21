Приховала паспорт РФ та зв’язки з ФСБ. Кримчанка хотіла працювати в Міноборони

Військова контррозвідка СБУ завадила працевлаштуванню на відповідальну посаду до Міноборони кримчанки з російським громадянством та зв’язками з ФСБ РФ.
До анексії Криму жінка кілька років жила за кордоном, а у 2014 році повернулася і отримала паспорт РФ нібито для оформлення нерухомості.
Згодом вона переїхала до Києва, але часто виїздила до Росії та на півострів, де мала контакти з представниками спецслужб країни-агресора.
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Після однієї з таких подорожей кримчанка раптово вирішила працевлаштуватися на одну із керівних посад у підрозділі департаменту держзакупівель Міністерства оборони.
Таким чином жінка могла отримати доступ до секретної інформації в оборонній сфері.
Вона навіть встигла пройти кілька відбіркових етапів, але проведена СБУ перевірка встановила обставини, які несумісні з держслужбою в Міноборони.
Зокрема, вона нібито забула вказати, що має російське громадянство та знайомих з ФСБ.
З нею провели бесіду та попередили про кримінальну відповідальність за держзраду.
Нещодавно СБУ викрила у Києві ботоферму, яка створювала та просувала фейкові акаунти.