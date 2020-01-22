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Факти / Надзвичайні події

В Одесі поліцейський збив жінку з дитиною

В Одесі поліцейський, повертаючись зі служби на власному авто Daewoo Lanos, скоїв наїзд на 62-річну жінку, яка разом із дитиною перебігала дорогу у невстановленому місці.

До слова, поруч з місцем аварії знаходиться підземний пішохідний перехід.

Читайте: В Одесі п’яний поліцейський протаранив шлагбаум та збив двох пішоходів

Внаслідок аваріі жінка отримала травми та була госпіталізована. За попередніми даними, дитина тілесних ушкоджень не зазнала, – розповіли у поліції.

Попередньо водій тверезий.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Закарпатті авто врізалось в автобусну зупинку. В результаті зіткнення загинула 17-річна дівчина. До лікарні госпіталізували 20-річного чоловіка.

Фото: Оdessa Оnline

Джерело: Нацполіція

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