В Одесі поліцейський збив жінку з дитиною

В Одесі поліцейський, повертаючись зі служби на власному авто Daewoo Lanos, скоїв наїзд на 62-річну жінку, яка разом із дитиною перебігала дорогу у невстановленому місці.
До слова, поруч з місцем аварії знаходиться підземний пішохідний перехід.
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Внаслідок аваріі жінка отримала травми та була госпіталізована. За попередніми даними, дитина тілесних ушкоджень не зазнала, – розповіли у поліції.
Попередньо водій тверезий.
Раніше Факти ICTV писали про те, що на Закарпатті авто врізалось в автобусну зупинку. В результаті зіткнення загинула 17-річна дівчина. До лікарні госпіталізували 20-річного чоловіка.
Фото: Оdessa Оnline
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