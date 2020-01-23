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Факти / Надзвичайні події

На Львівщині банда вимагала гроші у заробітчан

23 січня у Львівській області було затримано злочинну групу, що вимагала кошти у десятків заробітчан.

У процесі санкціонованих обшуків детективи вилучили готівки на загальну суму більш як $50 тис.

Встановлено, що члени злочинного угрупування вимагали гроші у мешканців Львівщини, котрі повертались із заробітків з-за кордону.

На Львівщині банда вимагала гроші у заробітчан / 3 фотографии

 

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Зловмисники систематично  залякували своїх жертв, час від часу вдавались до фізичного насильства.

Злочинцям загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Триваэ досудове розслідування.

Нещодавно Факти ICTV розповідали про те, як на Львівщині чиновник вкрав 1 млн грн з бюджету, який виділили на вивезення сміття.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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