23 січня у Львівській області було затримано злочинну групу, що вимагала кошти у десятків заробітчан.
У процесі санкціонованих обшуків детективи вилучили готівки на загальну суму більш як $50 тис.
Встановлено, що члени злочинного угрупування вимагали гроші у мешканців Львівщини, котрі повертались із заробітків з-за кордону.
На Львівщині банда вимагала гроші у заробітчан / 3 фотографии
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Зловмисники систематично залякували своїх жертв, час від часу вдавались до фізичного насильства.
Злочинцям загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Триваэ досудове розслідування.
Нещодавно Факти ICTV розповідали про те, як на Львівщині чиновник вкрав 1 млн грн з бюджету, який виділили на вивезення сміття.
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