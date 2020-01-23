На трасі Полтава – Олександрія автомобіль однієї з військових частин, у якому перебували військовослужбовці, з’їхав у кювет.

– В автомобілі знаходилося шість людей. Попередньо, на огляд до однієї з кременчуцьких лікарень доставили двох постраждалих осіб, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Полтавській області.

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На місці події працює слідчо-оперативна група Кременчуцького районного відділення поліції.







На Полтавщині вантажівка з військовими злетіла у кювет / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що 22 січня у Києві на бульварі Перова легковий автомобіль Renault протаранив зупинку з людьми. Від травм водій загинув на місці.