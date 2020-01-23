PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Полтавщині вантажівка з військовими злетіла у кювет

На трасі Полтава – Олександрія автомобіль однієї з військових частин, у якому перебували військовослужбовці, з’їхав у кювет.

– В автомобілі знаходилося шість людей. Попередньо, на огляд до однієї з кременчуцьких лікарень доставили двох постраждалих осіб, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Полтавській області.

ЧитайтеСоломія Островська загинула в ДТП поблизу Житомира

На місці події працює слідчо-оперативна група Кременчуцького районного відділення поліції.

На Полтавщині вантажівка з військовими злетіла у кювет / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що 22 січня у Києві на бульварі Перова легковий автомобіль Renault протаранив зупинку з людьми. Від травм водій загинув на місці.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка