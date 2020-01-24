У Києві чоловіка зарізали посеред вулиці

Близько 21.00 23 січня на вулиці Володимира Покотило в Києві зарізали чоловіка. Вбивство сталося недалеко від зупинки швидкісного трамвая Генерала Потапова.

За словами очевидця, біля будинку зустрілися двоє чоловіків. Пізніше до них підійшов ще один чоловік і почав кричати на загиблого. У якийсь момент він кілька разів вдарив чоловіка в живіт ножем. Після цього потерпілий впав, а чоловіки пішли.

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Прибулі на місце медики констатувати смерть.

На вигляд загиблому приблизно 30 років. На його тілі знайшли мінімум два проникаючих поранення.

Причини та подробиці вбивства з’ясовують правоохоронці. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики, кінологи та слідчо-оперативні групи.

Нагадаємо, 23 січня на вулиці Миколи Міхновського в Дніпрі чоловік напав на жінку і вдарив її ножем в шию. Вона була госпіталізована, але померла в машині швидкої допомоги.