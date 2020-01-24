У Києві затримали та оголосили про підозру двом чоловікам, які викрали у відвідувачів відомої мережі спортивних клубів майна на 1 млн грн.

Зловмисники відстежували відвідувачів, які мали дорогі автомобілі та крали з їх камер схову документи, ювелірні прикраси, годинники, платіжні картки та інше майно.

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Затриманими виявилися 20-річний мешканець Кропивницького та 28-річний житель Київщини. Встановлено, що загальна сума збитків становить близько 1 млн грн.

Злодіям загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. З’ясовуються всі обставини справи.



























У Києві затримали злодіїв, що грабували камери схову у спортклубі / 7 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що на Житомирщині викрадачі під виглядом покупців вкрали авто. Поліцейським вдалося встановити 39-річного жителя Коростишівського району, який підтвердив свою присутність під час інциденту, але розповів зовсім іншу версію.