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Факти / Надзвичайні події

У Києві затримали злодіїв, що грабували камери схову у спортклубі

У Києві затримали та оголосили про підозру двом чоловікам, які викрали у відвідувачів відомої мережі спортивних клубів майна на 1 млн грн.

Зловмисники відстежували відвідувачів, які мали дорогі автомобілі та крали з їх камер схову документи, ювелірні прикраси, годинники, платіжні картки та інше майно.

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Затриманими виявилися 20-річний мешканець Кропивницького та 28-річний житель Київщини. Встановлено, що загальна сума збитків становить близько 1 млн грн.

Злодіям загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. З’ясовуються всі обставини справи.

  • в Киеве задержали преступников
  • в Киеве задержали преступников
  • в Киеве задержали преступников
  • в Киеве задержали преступников
  • В Киеве задержали преступников
  • в Киеве задержали преступников
  • в Киеве задержали преступников
  • в Киеве задержали преступников
  • в Киеве задержали преступников
  • в Киеве задержали преступников
  • В Киеве задержали преступников
  • в Киеве задержали преступников
У Києві затримали злодіїв, що грабували камери схову у спортклубі / 7 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що на Житомирщині викрадачі під виглядом покупців вкрали авто. Поліцейським вдалося встановити 39-річного жителя Коростишівського району, який підтвердив свою присутність під час інциденту, але розповів зовсім іншу версію.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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