В Індонезії риба проштрикнула наскрізь шию 16-річному хлопцю (18+)

В Індонезії хижа риба сарган скинула 16-річного хлопця з човна під час того, як він рибалив уночі, та проштрикнула щелепами йому шию.

Дістатися берега потерпілому з рибою у шиї допоміг його друг.

Щоб витягнути хижака з тіла, хлопцю з батьком довелося їхати до сусідньої провінції. Складна операція тривала п’ять годин.

Риба проштрикнула шию 16-річному хлопцеві під час нічної риболовлі. Фото: BBC Україна.

Нині юного рибалку виписали з лікарні, він продовжує заліковувати шию.

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Експерти вважають, що сарган напав на хлопця через увімкнене на човні світло.

Нагадаємо, німецького футболіста з’їли акули під час його відпустки в Австралії.