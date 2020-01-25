У мережі з’явилося відео, на якому п’яний чоловік погрожував вбити офіціантку полтавського пабу BeerHouse. Місцеві ЗМІ повідомляють, що подія трапилась у грудні 2019 року, а нападник з ножем – це 39-річний полтавець Віталій Воробйов, який ймовірно є охоронцем або водієм нардепа Іллі Киви.

Народний депутат прокоментував іформацію.

Ілля Кива повідомив, що не знає Віталія Воробйова. За його словами, такого водія у нього ніколи не було. Що стосується його охоронців, то під час служби Іллі Киви в структурі МВС це були штатні працівники. Зараз це позаштатні люди, які не п’ють, не нападають на людей, а діють за статутом.

Чоловіка взяли під варту в рамках відкритого провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ – хуліганство із застосуванням зброї. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

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До слова, на самому відео видно, як у заклад заходять двоє чоловіків у спортивних костюмах. Один з них звертається нецензурною лексикою до дівчини, вимагаючи щось порахувати. Після цього він приставляє офіціантці до горла ножа і погрожує їй.

Раніше Факти ICTV писали про бійку Іллі Киви з ветераном АТО.

Джерело: Юрій Сулаєв, Полтавщина