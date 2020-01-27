Проломили груди і зламали ребра: в селі злодії до смерті забили 90-річного дідуся

90-річного Юрія закатували у його ж власному будинку на Вінниччині.

Тіло чоловіка знайшов сусід, який прийшов вранці, аби провідати його. Про те, що сталася біда, він зрозумів щойно зайшов у двір, адже двері в дім були відчинені, а шибки на кухні – вибиті.

Літній чоловік лежав у калюжі крові. Сусід вбитого розповів, що жертві проломили груди, зламали ребра.

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У будинку все було перевернуто догори дриґом, а це означає, що злочинець шукав гроші.

– Дізнався, що дідусь пенсію отримав. За гроші. Це дуже страшно, розумієте? Ну забери ти ті гроші, але не вбивай, – сказав син загиблого Володимир Міщук.

Правоохоронці одразу почали шукати підозрюваного, який міг так закатувати чоловіка. Його затримали на вокзалі у Києві, наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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