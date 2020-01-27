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Факти / Надзвичайні події

У Харкові трамвай збив на смерть пішохода

У Харкові о 17.50 біля будинку на проспекті Тракторобудівників трамвай №23 скоїв наїзд на пішохода, якому на вигляд 40-50 років.

Чоловік загинув на місці внаслідок отриманих тілесних ушкоджень.

Обставини події та особа загиблого встановлюються.

Поліція вирішує питання щодо кваліфікації даного факту за Кримінальним кодексом України.

Читайте: У Харкові під час руху обстріляли трамвай

У Харкові трамвай збив на смерть пішохода

Фото: Нацполіція

Нещодавно в Борисполі під колеса поліцейського автомобіля потрапив чоловік, який переходив дорогу. Він загинув на місці.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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