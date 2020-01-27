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Факти / Надзвичайні події

У Росії електронна сигарета вибухнула в роті у підлітка

У Росії в Саратовській області в місті Аткарськ у 17-річного підлітка в роті вибухнула електронна сигарета.

В результаті вибуху підліток отримав серйозні травми. Його екстрено госпіталізували в хірургічне відділення районної лікарні.

Для подальшого лікування потерпілого відправили до Саратова.

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Водночас у США зафіксували 2 668 випадків госпіталізації із захворюваннями легенів, які виникли через куріння вейпу.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я закликали відмовитися від електронних сигарет. У підлітків вони викликають сильну залежність, негативно впливають на плід у вагітних, а також на дихальну і серцево-судинну системи людини.

Раніше Факти ICTV писали, що вчені назвали можливу причину смертей від куріння вейпу.

Джерело: Lenta

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