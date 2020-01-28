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Факти / Надзвичайні події

В Івано-Франківську семеро студентів потрапили в лікарню з отруєнням

В Івано-Франківську зафіксували випадок отруєння семи студентів лавашем з курятиною.

Студентів Івано-Франківського національного медичного університету госпіталізували в інфекційну лікарню. За попередніми даними, у них харчова токсикоінфекція.

24 січня хворі придбали в закладі Сендвіч-бар лаваші з курятиною. Уже через кілька днів після вживання їх стан погіршився.

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В ході позапланової перевірки з’ясувалося, що заклад не зареєстрований в Єдиному державному реєстрі.

Також встановлено, що температурний режим холодильників не контролюється, а вода – невідомого походження. На деяких продуктах немає маркування.

Наразі триває розслідування спалаху гострої кишкової інфекції в Івано-Франківську.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві троє школярів потрапили до лікарні через отруєння електронними сигаретами.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області

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