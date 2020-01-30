Журналістка Радіо Свобода Галина Терещук, яка живе у Львові, повідомила, що в ніч проти 30 січня невідомий чоловік у масці спалив її автомобіль.

– Щойно мені спалили машину, підійшла людина у масці, – написала жінка у соцмережі, наголосивши, що вона не постраждала.

Свідки кажуть, що цей чоловік поклав під щітки на лобовому склі пакети, підпалив їх і втік.

Авто повністю згоріло, інші машини, які були поруч, не постраждали пожежники вчасно погасили вогонь.

За словами журналістки, на місці працює поліція та СБУ.

Жінка відкидає побутові версії підпалу.

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За даними ДСНС, о 00.16 вони отримали виклик, що на вулиці Кубійовича, 37 горить автомобіль Mitsubishi Colt. Пожежу ліквідовано о 00.42.

Вогонь знищив моторний відсік та пошкодив салон, лобове скло, передні крила, капот та два передніх колеса.







У Львові чоловік у масці спалив авто журналістки Радіо Свобода / 2 фотографии

У вересні 2019 року у Києві спалили три автомобіля.