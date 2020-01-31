Двоє на позашляховику штурмували резиденцію Трампа у Флориді

Двох осіб затримано після спроби прорватися до резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді в п’ятницю, 31 січня.
Чорний позашляховик прорвався через два контрольно-пропускні пункти на об’єкті.
Автомобіль із порушниками переслідував поліцейський патруль, розповіла правоохоронці.
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Трамп повинен був прибути до Мар-а-Лаго з Вашингтона пізніше в п’ятницю.
Нагадаємо, 22 січня у центрі Сіетла у США чоловік розстріляв людей на вулиці.
Джерело: CNBC
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