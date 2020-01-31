PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Двоє на позашляховику штурмували резиденцію Трампа у Флориді

Двох осіб затримано після спроби прорватися до резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді в п’ятницю, 31 січня.

Чорний позашляховик прорвався через два контрольно-пропускні пункти на об’єкті.

Автомобіль із порушниками переслідував поліцейський патруль, розповіла правоохоронці.

Читайте: Підтримка суверенітету чи імпічмент Трампа: навіщо Помпео приїхав в Україну

Трамп повинен був прибути до Мар-а-Лаго з Вашингтона пізніше в п’ятницю.

Нагадаємо, 22 січня у центрі Сіетла у США чоловік розстріляв людей на вулиці.

Джерело: CNBC

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка