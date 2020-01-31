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Факти / Надзвичайні події

Лісові пожежі загрожують столиці Австралії – оголошена НС

У Канберрі вперше майже за 20 років оголосили надзвичайну ситуацію через лісові пожежі, що наблизилися до столиці Австралії.

Головний міністр Австралійської столичної території Ендрю Барр заявив, що цей захід діятиме до тих пір, поки Канберра знаходиться в небезпеці.

Згідно з прогнозами, пожежі можуть торкнутися південних передмість столиці, де живе близько 400 тис. людей.

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За останніми даними, внаслідок лісових пожеж в Австралії загинули щонайменше 33 особи.

Нагадаємо, у січні в Австралії пройшли потужні зливи, які допомогли у гасінні лісових пожеж. Їх кількість значно зменшилася.

Однак очікується, що вони сягнуть нового піку в лютому 2020 року і триватимуть щонайменше до квітня.

Фото: defence.gov.au

Джерело: AFP

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