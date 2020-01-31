Негода знеструмила 602 населені пункти в Україні

На ранок 31 січня внаслідок ускладнення погодних умов – опади та пориви вітру – через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 602 населені пункти.
Зокрема, без світла наразі 440 сіл у Сумській області та 162 – у Чернігівській.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Водночас рух автотранспорту на дорогах країни забезпечено, для цього залучено 487 працівників та 366 одиниць техніки Укравтодору.
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На 31 січня синоптики також прогнозують погіршення погодних умов, зокрема, у західних областях пориви вітру до 15-20 м/с, а в Карпатах хуртовини (1 рівень небезпеки, жовтий).
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в лютому 2020.
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