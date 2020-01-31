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Факти / Надзвичайні події

У Херсоні студентка вбила новонароджену доньку

Ввечері 30 січня у Херсонській обласній дитячій клінічній лікарні померло немовля, яке матір залишила у шафі в кімнаті гуртожитку.

Під час огляду лікарів студентка розповіла, що вагітність була небажаною, тому вона вирішила зробити аборт прямо у туалеті.

Однак медики довели, що це був не аборт, а пологи.

У шафі студентки правоохоронці знайшли пакет, всередині якого лежало немовля, що майже не подавало ознак життя.

Лікарі боролися за життя новонародженої, але врятувати її не вдалось. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

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Горе-мати також перебуває під наглядом лікарів із післяпологовою кровотечею.

Незабаром їй буде повідомлено про підозру в умисному вбивстві.

Раніше Факти ICTV писали про смерть немовляти під Києвом. Тоді жінка народила дитину у себе вдома і віднесла до лісу.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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