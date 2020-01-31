У Тернополі чоловік підпалив кіоск із жінкою

У Тернополі чоловік підпалив кіоск з людиною всередині. Це сталося наступного дня після конфлікту з власницею.

За словами жінки, зловмисник погрожував, але всерйоз його ніхто не сприйняв.

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На момент підпалу в кіоску була продавець. Вона побачила чоловіка з пляшкою, але не звернула уваги, що там бензин.

Чоловік підпалив кіоск та, на щастя, ніхто не постраждав. Він зізнався у скоєному, за це йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’ятнадцяти років.

Раніше Факти ICTV писали, що у Слов’янську 16-річний рецидивіст підпалив 14-річну подругу.