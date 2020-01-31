В Україні зросла кількість зґвалтувань дітей – Офіс генпрокурора

Згідно з інформацією Офісу генерального прокурора, за 2019 рік в Україні зареєстрували 550 правопорушень проти статевої свободи та недоторканості дітей.

Від зґвалтувань минулого року постраждали 148 неповнолітніх, що вдвічі перевищує показник 2018 року.

З початку 2020 року в Україні вже зареєстрували 24 злочини сексуального характеру.

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– Всі злочини щодо сексуального насильства над неповнолітніми перебувають на контролі керівництва Офісу генерального прокурора. З початку року в складі Офісу генерального прокурора було створено відділ протидії насильству щодо дітей, що ввійшов в управління захисту прав дітей та протидії насильству, – повідомляє прес-служба відомства.

Факти ICTV також писали про те, що в Австралії засудили до 35 років ув’язнення педофіла, який знімав і фотографував себе під час зґвалтування хлопчиків.