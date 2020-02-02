У селі Угринів Львівської області військовослужбовець Львівського прикордонного загону наїхав на пішохода.
Прикордонник перебував за кермом автомобіля Volkswagen Transporter і рухався у напрямку кордону з Польщею. Транспортний засіб вже вилучили.
Потерпілий в результаті наїзду отримав травми, від яких помер на місці.
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За фактом правопорушення розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 415 КК України – порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від двох до п’яти років.
На Львівщині прикордонник збив пішохода на смерть / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві автомобіль збив чоловіка на смерть і зник з місця ДТП.
Джерело: ДБР
Фото: ДБР
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