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Факти / Надзвичайні події

На Львівщині прикордонник збив пішохода на смерть

У селі Угринів Львівської області військовослужбовець Львівського прикордонного загону наїхав на пішохода.

Прикордонник перебував за кермом автомобіля Volkswagen Transporter і рухався у напрямку кордону з Польщею. Транспортний засіб вже вилучили.

Потерпілий в результаті наїзду отримав травми, від яких помер на місці.

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За фактом правопорушення розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 415 КК України – порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від двох до п’яти років.

На Львівщині прикордонник збив пішохода на смерть / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві автомобіль збив чоловіка на смерть і зник з місця ДТП.

Джерело: ДБР

Фото: ДБР

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