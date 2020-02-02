У мережі з’явився запис з камер відеоспостереження, на якому зафіксовано момент вбивства пластичного хірурга Андрія Сотника.
На віде видно, як чоловік зробив постріл і почав втікати.
На місці події попрацювали слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, кінологи та оперативники. Поліція оголосила спецоперацію.
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Нагадаємо, стрілянина в Києві на вулиці Саксаганського, в результаті якої загинув чоловік, сталася о 18.00.
За фактом злочину слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 КК України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.
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