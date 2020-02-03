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Факти / Надзвичайні події

Хотіли зняти відео: з шахти в Кривому Розі дістали тіла двох чоловіків

2 лютого у Саксаганському районі міста Кривий Ріг рятувальники дістали тіла двох чоловіків.

Група людей вирішила зняти відео спуску у покинутий вентиляційний ствол шахти.

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Вони зламали решітку та двоє з них за допомогою апьпіністського обладнання спустилися вглиб стволу.

Однак за невідомих обставин вони обидва зірвались. Рятувальники виявили тіла на горизонті 550 м.

Наразі з’ясовуються всі обставини події.

  • Рог спасатели достали тела двух мужчин
  • Рог спасатели достали тела двух мужчин
  • Рог спасатели достали тела двух мужчин
  • Рог спасатели достали тела двух мужчин
  • Рог спасатели достали тела двух мужчин
  • Рог спасатели достали тела двух мужчин
  • Рог спасатели достали тела двух мужчин
  • Рог спасатели достали тела двух мужчин
  • Рог спасатели достали тела двух мужчин
  • Рог спасатели достали тела двух мужчин
Хотіли зняти відео: з шахти в Кривому Розі дістали тіла двох чоловіків / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що на Львівщині з фури-рефрижератора врятували чотирьох афганців.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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