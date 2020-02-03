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Факти / Надзвичайні події

Рольові ігри: на Черкащині чоловік зґвалтував неповнолітню на першому побаченні

На Черкащині у місті Жашків 22-річний чоловік зґвалтував неповнолітню дівчину, яка познайомилася з ним  в інтернеті. Чоловік призначив їй побачення у готельному номері, а коли вона зайшла, то накинувся на неї, зв’язав та поглумився.

Зараз чоловік перебуває у поліції. Йому інкримінують розбійний напад та зґвалтування неповнолітньої.

Нападником виявився 22-річний будівельник зі столиці. Сам же хлопець навчався на правоохоронця і не вважає себе винним у згвалтуванні. Каже, що мотузки і скотч – це були рольові ігри.

Аби остаточно з’ясувати, чи було зґвалтування, правоохоронці призначили низку експертиз. На час слідства правопорушника заарештували, сам же звинувачений
з рішенням суду не погоджується і хоче його оскаржити. Йому загрожує до 12 років в’язниці.

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Раніше Факти ICTV писали, що у Нікополі чоловік зґвалтував дівчину на співбесіді.

Джерело: Надзвичайні новини

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