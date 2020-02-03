Представився Наполеоном: у Львові чоловік мало не підпалив СІЗО

Вранці 3 лютого у центрі Львова, на проспекті Свободи, правоохоронці затримали 40-річного чоловіка. Його підозрюють у підпалі брами Львівського СІЗО.

Близько 8 ранку зловмисник, перебуваючи за кермом Mercedes S500, під’їхав до Львівського СІЗО (вул. Данилишина), дістав із багажника автомобільну шину, підпалив її прямо під брамою будівлі, після чого втік.

Невдовзі чоловік сам зателефонував до поліції.

– Він представився Наполеоном і повідомив, що нібито зробив три підпали. Також він розповів про своє місцеперебування – був названий один із готелів міста, – заявили у Нацполіції.

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На вказаному місці зловмисника не знайшли. Але згодом його авто виявили на проспекті Свободи.

Львів’янин поводився неадекватно: спочатку він пересів на пасажирське сидіння, потім закрився в автомобілі, потім кілька разів намагався рушити.

Для затримання поліцейським довелося розбити вікно авто.

– 2 лютого цей Мерседес також стояв на проспекті Свободи. Він був неправильно припаркований, а а на його номерних знаках були аркуші паперу з образливими написами на адресу поліції, – додав один із командирів Олександр Савицький.

Під час огляду у машині було знайдено ще три автомобільні шини: дві у багажнику, третю – в салоні.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Львові підпалили авто подружжя журналістів.

Відео: Zaxid.net