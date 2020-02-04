З ножем у грудях і в калюжі крові: у Харкові знайшли мертвим чоловіка

У Харкові жорстоко розправились з 50-річним чоловіком. Мертвим у власній квартирі з ножем у грудях і в калюжі крові його побачив сусід через вікно.

На тілі загиблого виявили рану грудної клітини зліва. У приміщенні крім нього нікого не було, ознак насилля та слідів боротьби також не зафіксовано.

Сусіди про загиблого говорять тільки хороше. 50-річний харківчанин жив разом з дружиною, був працьовитим і неконфліктним.

Напередодні трагедії подружжя святкувало день народження загиблого, але чи були гості на святі – невідомо.

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Після святкової вечері дружина вийшла до магазину, а коли повернулася, то чоловік не відчиняв їй двері. Після цього, за її словами, вона пішла ночувати до подруги. Забила жінка на сполох тільки наступного дня.

Наразі поліція опитує свідків і з’ясовує, де насправді була дружина загиблого і чи були у той день у подружжя гості.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві чоловіка зарізали посеред вулиці.