5 лютого на Харківщині сталась аварія за участю автомобілів ВАЗ 2109 та Daewoo Lanos.

Подія сталась на 603-му кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський (Ізюмський район).

Команда рятувальників та медиків констатували смерть 5 осіб: двоє з них їхали у Daewoo, троє – у ВАЗ.







На Харківщині зіткнулися ВАЗ і Lanos – п’ятеро загиблих / 2 фотографии

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Водія Daewoo від загибелі врятував пасок безпеки.

Із авто його змогли дістати тільки за допомогою гідравлічного інструменту. Зараз потерпілий перебуває у лікарні.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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