5 лютого на Харківщині сталась аварія за участю автомобілів ВАЗ 2109 та Daewoo Lanos.
Подія сталась на 603-му кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський (Ізюмський район).
Команда рятувальників та медиків констатували смерть 5 осіб: двоє з них їхали у Daewoo, троє – у ВАЗ.
На Харківщині зіткнулися ВАЗ і Lanos – п’ятеро загиблих / 2 фотографии
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Водія Daewoo від загибелі врятував пасок безпеки.
Із авто його змогли дістати тільки за допомогою гідравлічного інструменту. Зараз потерпілий перебуває у лікарні.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
Раніше Факти ICTV писали про масштабну ДТП у Харкові, де зіткнулося вісім машин.
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