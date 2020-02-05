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Факти / Надзвичайні події

На Столичному шосе у Києві зіткнулися Jeep та Renault – водій загинув

У Києві на Столичному шосе, 74 близько 8.00 ранку сталося ДТП. У результаті ускладнених погодних умов відбулось зіткнення двох автомобілів Jeep та Renault.

За попередньою інформацією позашляховик виїхав на зустрічну смугу і протаранив Renault.

Водій Renault загинув на місці пригоди, пасажирку з тілесними ушкодженнями забрали до лікарні.

На місці події працюють оперативники та медичні працівники.

Читайте: Перебігала дорогу в недозволеному місці: у Києві Skoda на смерть збила дівчину

  • ДТП у Києві
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На Столичному шосе у Києві зіткнулися Jeep та Renault – водій загинув / 2 фотографии

Раніше ми писали  п’ять корисних порад щодо водіння взимку, які допоможуть не буксувати на снігу і льоду.

Джерело: Патрульна поліція

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