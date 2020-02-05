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Факти / Надзвичайні події

Одна людина загинула під час жорсткої посадки літака у Стамбулі, поранено 157

Одна людина загинула під час жорсткої посадки літака в Стамбулі (Туреччина). Кількість поранених в аварії зросла до 157.

Загиблий був громадянином Туреччини.

Всього на борту знаходилися 177 пасажирів.

Читайте: У Туреччині розбився літак: відео з місця аварії

За попередніми даними, причиною аварії стали погані погодні умови – дощ і сильний вітер.

Нагадаємо, в аеропорту імені Сабіхі Гекчен в Стамбулі пасажирський літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і врізався в огорожу. Після зіткнення з парканом літак загорівся і розвалився.

Джерело: РИА Новости

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