У Києві троє фігурантів, прикриваючись законною діяльністю у сфері ІТ-розробок, організували на початку 2019 року мережу онлайн-казино.

Також вони зареєстрували інтернет-платформу для залучення партнерів та гравців. Їхня діяльність поширювалася на Європу, Австралію та США. Щомісяця зловмисники заробляли до мільйона доларів.

У січні кіберполіція зафіксувала факт надання послуг у сфері грального бізнесу на території України через мережу інтернет, а також списання грошових коштів з рахунків держбанків для участі в іграх зазначеного казино.

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Під час обшуків вилучили 54 системних блоки та 27 ноутбуків з програмним забезпеченням для надання незаконних послуг через онлайн-казино.

Також вилучено чотири жорстких диски, флеш-накопичувачі та документацію, що підтверджує незаконну діяльність. Усе направлено на експертизу.

Вирішується питання про оголошення підозри трьом організаторам онлайн-казино за ст. 203-2 ККУ – Зайняття гральним бізнесом.











У Києві онлайн-казино під вивіскою ІТ-компанії заробляло мільйони доларів / 3 фотографии

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада відмовилася підтримати законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні.

Після чого глава МВС Арсен Аваков наказав, виконуючи постанову Кабміну, до 16.00 20 грудня в Україні закрити всі гральні клуби, лотереї.